Манчестер, Великобритания, 27 июля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Агент португальского нападающего Криштиану Роналду Жорже Мендеш попросил руководство «Манчестер Юнайтед» продлить контракт с футболистом и отдать его в аренду. Об этом 27 июля сообщает COPE.

Fanny Schertzer Криштиану Роналду

Отмечается, что Мендеш провёл встречу с руководством клуба и попросил продлить с 37-летним игроком соглашение.

По информации издания, Мендеш также попросил, чтобы Роналду отдали в аренду на один сезон в клуб, который выступает в Лиге чемпионов.

Напомним, летом 2021 года Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса».