Тбилиси, 27 июля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Освобождением гражданки Грузии Кристине Такаландзе, которую в Абхазии обвинили в шпионаже, должны заниматься компетентные органы, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили журналистам.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

«Мы можем ответить на этот вызов двумя способами. Один из них — усилить международное давление, оказываемое при помощи наших друзей, что используется в каждом подобном случае. Во-вторых, это работа по максимально скорому освобождению людей из мест незаконного содержания под стражей», — сказал Папуашвили.

Он призвал сограждан не нагнетать обстановку в связи с задержанием Такаландзе. Спикер парламента заявил, что повышенное внимание к этому делу может усложнить его разрешение.

Напомним, на этой неделе следователи Службы национальной безопасности Абхазии приняли решение задержать Такаландзе, которая проживает в Гальском районе республики, но имеет грузинское, а не абхазское гражданство, как и большинство жителей района. Её обвиняют в сборе информации для иностранных спецслужб.