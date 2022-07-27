Провинция Юньнань, Китай, 27 июля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Живописные места в провинции Юньнань на юго-западе Китая, славящиеся своим богатым биоразнообразием, вновь переполнены туристами благодаря сдерживанию эпидемии COVID-19 и решительным политическим стимулам, сообщает агентство Синьхуа.

Gov.cn Высокоскоростная железнодорожная линия Куньмин-Шанхай

Десяток туристических автобусов был замечен на стоянке у озера Дянчи в столице провинции городе Куньмине. С 29 июня по 6 июля Дали-Байский автономный округ провинции Юньнань посетили более 1,39 млн туристов. С июля аэропорт Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции, известно госвоими заповедниками тропических лесов, ежедневно обслуживал в среднем по 15 000 пассажиров.

Провинция может похвастаться богатыми туристическими ресурсами, в том числе непревзойденными природными пейзажами, этнической культурой и объектами всемирного наследия, такими как Старый город Лицзян.

Популярное шоу «Впечатляющий Лицзян», в котором представлены живые выступления в живописной обстановке у подножия горы Юйлун, ежедневно посещает около 4000 туристов.

Правительство провинции внедрило ряд стимулов для потребления в сфере культуры и туризма на сумму 111 млн юаней (около $16,5 млн), включая туристические ваучеры на 80 млн юаней. Чэнь Шуюнь, заместитель директора департамента культуры и туризма провинции Юньнань, сказал, что туристический рынок провинции восстановил свою жизнеспособность и, как ожидается, быстро восстановится.