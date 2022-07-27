Петропавловск-Камчатский, , 09:11 — REGNUM На Камчатке в посёлке Палана с 27 июля из-за высокой угрозы возникновения лесных возгораний ввели особый противопожарный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Лесной пожар

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Уровень пожарной опасности в Палане поднялся до четвёртого класса. В лесные массивы ограничат доступ населения, а также запретят разведение костров.

Особый противопожарный режим на Камчатке действует в селе Тигиль Тигильского района, Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского района, селе Пахачи Олюторского района, а также во всём Мильковском, Карагинском и Быстринском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Якутии обнаружили девять новых природных возгораний и потушили три. Общее число возгораний достигло 80.