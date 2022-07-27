Донецк, , 09:09 — REGNUM Кировский район Донецка, а также город Горловка и населённый пункт Яковлевка были обстреляны киевскими боевиками. Об этом 27 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что Горловки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 08:40 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра155 мм.

Кроме того, указывается, что в 08:45 ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Яковлевке и в 08:51 — три снаряда калибра 152 мм по Кировскому району Донецка.

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