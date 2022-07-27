Горно-Алтайск, , 09:08 — REGNUM За минувшие сутки в Республике Алтай выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Лидерами по приросту стали Горно-Алтайск и Онгудайский район (по 6 новых носителей). Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 923.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 672, в том числе 623 — от COVID-19, 49 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 16, за весь период – 34 083», — отметили в ведомстве.