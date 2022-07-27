Тюмень, 27 июля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Власти Тюменской области расширили перечень целей, на которые можно направить выплату взамен участка для многодетных семей. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Onf.ru Многодетная семья

Отныне выплату можно направить на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта. Это дополнительно к другим целям — на приобретение жилья на первичном или вторичном рынке, оплату договора участия в долевом строительстве, первоначальный взнос по ипотеке, погашение суммы основного долга и (или) уплату процентов по ипотеке.

Отмечается, что с начала 2022 года социальную выплату получила 41 многодетная тюменская семья на общую сумму 16,2 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с середины 2020 года у многодетных семей появилась возможность получить целевую социальную выплату взамен земельного участка. С тех пор деньги вместо земли получили 322 семьи.

Минимальная социальная выплата на семью с тремя детьми в 2022 году составляет 386 350 рублей. На четвертого и каждого последующего ребенка предоставляется доплата в размере 77 270 рублей.