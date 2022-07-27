Херсон, Украина, 27 июля 2022, 09:03 — REGNUM Перекрытие движения по Антоновскому мосту в Херсоне не повлияет на ход спецоперации, военные создают дополнительные переправы, сообщил 27 июля замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов добавил, что власти предусмотрели всё, есть несколько паромных переправ, в том числе военные понтоны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области перекрыли движение по Антоновскому мосту после атаки украинских боевиков. ВСУ наносили удары разными артиллерийскими системами, всего было выпущено более десяти ракет, большую часть из них отразила система ПВО.
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