Херсон, Украина, , 09:03 — REGNUM Перекрытие движения по Антоновскому мосту в Херсоне не повлияет на ход спецоперации, военные создают дополнительные переправы, сообщил 27 июля замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Мост Иван Шилов © ИА REGNUM

«Истерика в укроСМИ о том, что исход войны решен на этом мосту — блеф… Те, кто стрелял по мосту немного усложнили жизнь населению Херсонской области. На исход боевых действий это никак не повлияет», — сказал он РИА Новости.

Стремоусов добавил, что власти предусмотрели всё, есть несколько паромных переправ, в том числе военные понтоны.

«Это никак не повлияет на исход событий. Мы сделали все, чтобы жители Херсона не ощутили проблемы с продовольствием», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области перекрыли движение по Антоновскому мосту после атаки украинских боевиков. ВСУ наносили удары разными артиллерийскими системами, всего было выпущено более десяти ракет, большую часть из них отразила система ПВО.

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