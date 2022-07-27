Верхоянский район, Якутия, 27 июля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Правительство Якутии перечислило жителям пострадавших от паводка сёл Верхоянского и Кобяйского районов 30 млн рублей. Ещё 3 млн рублей получили по линии министерства труда и социального развития семьи с низкими доходами, сообщил 27 июля в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24» глава республики Айсен Николаев.

Тимин Евгений Паводок

Читайте также: В пострадавших от паводка сёлах Якутии раньше начнут отопительный сезон

По его словам, специальная комиссия по оценке ущерба, нанесённого населённым пунктам наводнением, заканчивает свою работу. Органы власти региона получили более 4 тыс. заявлений на выплату компенсаций от подтопленцев.

«Правительство республики отправило району помощь в размере 30 млн. рублей для оказания помощи людям. Министерство труда и социального развития выделило порядка 3 млн. рублей на оказание помощи семьям с низкими доходами. Дети отдыхают в детских лагерях. Наша главная задача сейчас — максимально быстро восстановить дома, социальную инфраструктуру и дороги, и подготовиться к отопительному сезону, который в районе начнется раньше», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 августа запустят тепло в дома населённых пунктов Верхоянского района, где было подтопление. Такое решение приняла комиссия республики по ЧС.