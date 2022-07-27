Москва, , 09:02 — REGNUM Выступление вице-президента США Камалы Харрис, в котором она называет себя женщиной, является самым внятным за время её вице-президентства. Об этом 27 июля заявил сенатор Алексей Пушков.

Камала Харрис Gage Skidmore

Он отреагировал на высказывание Харрис, в котором она указывает свой пол. Вице-президент США в ходе встречи по теме абортов заявила, что «она — женщина».

«Камала Харрис сообщила, что ее местоимение — «она», и что она — женщина. На тот случай, чтобы ее не отождествили с одним из бесчисленных гендеров, расплодившихся в последние 20 лет в США - от так называемых квиров до совершенно сказочных существ», - написал Пушков в личном телеграм-канале.

Он подчеркнул, что «теперь мы в курсе», отметив, что это «самое внятное заявление за весь период её вице-президентства».

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от штата Техас Тед Круз опубликовал в Twitter видео, иллюстрирующее жестокость того, что он назвал «потоком работорговли и наркотиков» на американо-мексиканской границе.