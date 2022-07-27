Пхеньян, , 09:02 — REGNUM Совместные учения военных Соединённых Штатов и Южной Кореи могут вызвать «новую Корейскую войну». Об этом предостерегли в министерстве иностранных дел Северной Кореи, комментируя запланированные на август текущего года учения Вашингтона и Сеула.

Северная Корея

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«Никто не может предсказать, когда военные учения, которые проводятся под всевозможными предлогами, могут перерасти во вторую Корейскую войну», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНДР 27 июля и приуроченном к годовщине окончания Корейской войны (1950–1953 год).

Также отмечается, что министерство иностранных дел неоднократно утверждало, что «совместные военные учения, которые Соединённые Штаты проводят со своими союзниками, являются одним из основных факторов, ведущих к ухудшению ситуации на Корейском полуострове» и «пока в регионе существуют силы США, гарантии мира никогда не могут быть достигнуты».

«США всё более открыто говорят о своих агрессивных по отношению к КНДР замыслах, заявляя, что [совместные учения] предоставляют возможность подготовиться к противодействию «угрозе» со стороны КНДР», — указали в северокорейском внешнеполитическом ведомстве.

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Напомним, Корейская война началась 25 июня 1950 года и завершилась 27 июля 1953 года. Помимо двух корейских государств в ней участвовали США и Китай. По числу погибших и раненых, количество которых составляет около 5,5 млн, Корейская война является крупнейшим военным конфликтом после Второй мировой войны.

Пхеньян называет Корейскую войну «Отечественной освободительной войной», утверждая, что она началась со вторжения Сеула. В КНДР дату подписания перемирия отмечают как День победы.