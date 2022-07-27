Глава Чувашии испытывает «гордость и радость» в Донбассе
Чебоксары, 27 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев, который находится с рабочим визитом на Донбассе, заявил, что ДНР и ЛНР являются «частью русского мира», и он испытывает «гордость и радость за русский дух, который живёт на Донбассе». Об этом руководитель региона заявил в прямом эфире RT в стриме «Летучка».
Олег Николаев, который возглавил делегацию Чувашии в рамках поездки на Донбасс, поделился с журналистами эмоциями от пребывания на территории ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия и ДНР подписали три соглашения о сотрудничестве. В настоящее время в ДНР при помощи чувашских специалистов готовятся к запуску два электротехнических завода, в планах — локализация производства окон и дверей для восстановления жилого фонда. Вопросы продолжения и расширения сотрудничества обсуждены 26 июля на встрече главы Чувашии Олега Николаева с руководителем Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.