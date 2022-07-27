Чебоксары, 27 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев, который находится с рабочим визитом на Донбассе, заявил, что ДНР и ЛНР являются «частью русского мира», и он испытывает «гордость и радость за русский дух, который живёт на Донбассе». Об этом руководитель региона заявил в прямом эфире RT в стриме «Летучка».

https://cap.ru/ Глава Чувашии Олег Николаев на Донбассе

Олег Николаев, который возглавил делегацию Чувашии в рамках поездки на Донбасс, поделился с журналистами эмоциями от пребывания на территории ДНР.

«[Я испытываю] гордость и радость за русский дух, который живёт на Донбассе. Люди, которые там живут, себя не просто позиционируют, а это реально русские люди, там живёт русский дух. Нам показывали журналы, где есть картинки ещё советского периода, что Донбасс — сердце промышленности России, потому что очень мощный промышленный потенциал на Донбассе. То, что люди, следуя этим своим традициям, желают их сохранить и в 2014 году именно благодаря этому своему внутреннему состоянию встали на защиту своего русского духа, малой Родины — конечно, заслуживает не просто огромного уважения, а восхищения и гордости. И очень приятно быть сопричастным этому духу и быть частью этого русского мира», — поделился Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия и ДНР подписали три соглашения о сотрудничестве. В настоящее время в ДНР при помощи чувашских специалистов готовятся к запуску два электротехнических завода, в планах — локализация производства окон и дверей для восстановления жилого фонда. Вопросы продолжения и расширения сотрудничества обсуждены 26 июля на встрече главы Чувашии Олега Николаева с руководителем Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.