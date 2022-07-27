Чита, 27 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Забайкальском крае еще 11 участников долевого строительства, в отношении которого застройщик не выполнил своих обязательств, получили долгожданные квартиры, сообщает 27 июля телеграм-канал дальневосточного полпреда.

77metrov.ru Дольщики

Также известно, что за последние два года количество обманутых дольщиков в регионе сократилась с 80 до 21 человека.

Всего с 2016 года таким людям региональным правительством предоставлено 112 квартир.

Планируется, что полностью вопрос с обманутыми дольщиками в Забайкалье будет закрыт в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин известил о том, что более 1,6 тысяч дольщиков будут восстановлены в правах по решению наблюдательного совета Фонда развития территорий.

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