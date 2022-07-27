Бухарест, , 08:59 — REGNUM Грандиозный скандал разразился в Румынии после того, как лица, претендующие на должность руководителей таможенных отделений в ряде регионов страны, фактически провалили единый экзамен на служебное соответствие. Об этом 2 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

На экзамене Obraz.volgograd.ru

Согласно официальной информации, ни один из кандидатов не набрал необходимых 7 баллов по десятибалльной системе профпригодности.

«Полученные оценки составляют спектр от 0,60 до 4,7 баллов, — говорится в заявлении Таможенного управления Румынии. — Это позор для всей системы».

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале реализации новой программы по повышению качества работы таможенных структур страны.