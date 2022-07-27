Вашингтон, 27 июля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Между министром финансов США Джанет Йеллен и министром финансов Великобритании Наджимом Захави состоялся телефонный разговор, передает 27 июля Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В этом разговоре Йеллен подчеркнула важность планируемого ограничения цен на российскую нефть. Предполагается, что эта мера должна уменьшить влияние украинского конфликта на мировые цены на энергоносители.

Министры обсудили необходимость дальнейшего усиления бюджетной поддержки Украины и возможности развития введенных против России санкций, отмечается в заявлении Министерства финансов США.