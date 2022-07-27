Закаменск, Бурятия, , 08:58 — REGNUM Жители города Закаменск на юге Бурятии, пострадавшие от сильного града, получат единовременную материальную помощь. Этот вопрос подняли члены комиссии по ликвидации ЧС республики 27 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального агентства ГО и ЧС.

Град

19 июля в городе выпал град диаметром 3-4 см. В результате были повреждены кровля домов, муниципальных объектов, а также автомобили, теплицы и насаждения. Дождевые воды размыли дорогу.

Районные власти в связи с этим направили в правительство республики обращение с просьбой об оказании помощи 50 гражданам в размере 10 тыс. рублей каждому. Комиссия также будет ходатайствовать о выделении 500 тыс. рублей.

«К сожалению имущество граждан пострадало, крыши домов повреждены. По мере подготовки документов, гражданам будем оказывать единовременную материальную помощь», — отметил зампред правительство Пётр Мордовской.