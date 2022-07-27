Пекин, 27 июля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Первый запуск ракеты-носителя собственной разработки «Лицзянь-1», которая вывела на околоземную орбиту сразу шесть спутников, провёл Китай. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

По информации пресс-службы, запуск был осуществлён в 12:12 (07:12 мск) с космодрома Цзюцюань, который расположен на севере страны.

Также уточняется, что выведенные при этом на орбиту Земли экспериментальные спутники предполагается использовать для наблюдений за земной атмосферой и проведения испытаний электромагнитных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля стало известно, что первый лабораторный модуль «Вэньтянь» китайской космической станции «Тяньгун», успешно состыковался с основным модулем станции «Тяньхэ».