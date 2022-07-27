Донецк, 27 июля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Украинские нацисты вновь обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что новый обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 08:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам Ясиноватую и Петровский район Донецка.