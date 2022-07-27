Москва, 27 июля 2022, 08:54 — REGNUM В Москве по программе реновации на месте снесенных старых пятиэтажек построят более 500 тыс. кв. метров жилья, сообщается на портале мэра столицы.
На сегодняшний день на месте старых домов уже возводится по реновации 34 новостройки. Бо́льшую часть строящегося жилья планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года
Новые комфортабельные дома возводятся сразу в восьми административных округах Москвы. В новые квартиры смогут переехать свыше 15 тысяч участников программы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации проектируется и строится 406 новых домов.
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