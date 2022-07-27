Москва, , 08:54 — REGNUM В Москве по программе реновации на месте снесенных старых пятиэтажек построят более 500 тыс. кв. метров жилья, сообщается на портале мэра столицы.

Новостройка Дарья Антонова © ИА REGNUM

На сегодняшний день на месте старых домов уже возводится по реновации 34 новостройки. Бо́льшую часть строящегося жилья планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года

Новые комфортабельные дома возводятся сразу в восьми административных округах Москвы. В новые квартиры смогут переехать свыше 15 тысяч участников программы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации проектируется и строится 406 новых домов.

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