Москва, 27 июля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Москве по программе реновации на месте снесенных старых пятиэтажек построят более 500 тыс. кв. метров жилья, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новостройка

На сегодняшний день на месте старых домов уже возводится по реновации 34 новостройки. Бо́льшую часть строящегося жилья планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года

Новые комфортабельные дома возводятся сразу в восьми административных округах Москвы. В новые квартиры смогут переехать свыше 15 тысяч участников программы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации проектируется и строится 406 новых домов.

Читайте также: Более 400 домов проектируют и строят в Москве по реновации