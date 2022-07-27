Молдавия, , 08:54 — REGNUM Власти Молдавии должны принять ряд срочных мер, чтобы не допустить краха экономики страны зимой. Об этом 27 июля заявил в своем телеграм-канале экс-президент республики, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть как минимум пять срочных мер, которые не примет власть ПДС [президента] Майи Санду, но которые могут быть запущены альтернативным правительством», — написал Додон.

Первой мерой политик назвал поддержку населения. Он заявил о необходимости поднять размер пенсий на 25%, вернуть индексацию этих выплат дважды в год, а также перед началом зимы оказать пенсионерам единовременную поддержку. Кроме того, Додон призвал поддержать семьи с низкими доходами, а также выплатить деньги для подготовки детей в детсад или школу.

«Учитывая высокий уровень инфляции, с 1 сентября проиндексировать/повысить зарплаты бюджетников: до 5 тысяч леев — на 25%; до 10 тысяч леев — на 20%; остальные - на 10%», — добавил экс-президент.

Второй мерой он назвал выстраивание конструктивного диалога Кишинёва с Москвой по поставкам газа. Додон уверен, что цены на топливо можно будет установить на уровне $300 — $400 за 1 тыс. кубометров, как для Сербии или Венгрии (в июле за газ Молдавия платит около $900 за 1 тыс. кубометров).

Кроме того, лидер социалистов призвал возобновить государственные инвестиции в инфраструктуру страны, а также ввести налоговые льготы для бизнеса, в том числе для фермеров. Пятой мерой Додон назвал изменение законодательства о Национальном банке Молдавии и вменить ему главную задачу — поддержку экономики.

«Мы ожидаем: снижения базовой ставки, выделения солидного финансового пакета правительству, как это делает большинство центральных банков в ряде стран в условиях кризиса», — написал бывший президент.