Монтевидео, , 08:53 — REGNUM Бывший нападающий «Барселоны» и мадридского «Атлетико» Луис Суарес продолжит карьеру в уругвайском клубе «Насьональ», в котором он начинал карьеру.

Луис Суарес на пресс-конференции Global Panorama

«Сейчас я достиг предварительного соглашения о том, чтобы присоединиться к «Насьоналю». Я не мог отказаться от этой возможности», — сказал 35-летний футболист.

Он добавил, что в ближайшее время должны быть решены все детали, чтобы официально завершить сделку.

Напомним, Суарес начинал карьеру в 2005 году в «Насьонале». После этого выступал за нидерландские «Гронинген» и «Аякс», английский «Ливерпуль», испанские «Барселону» и «Атлетико».