Нижние Серги, Свердловская область, 27 июля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Жителя Нижних Серёг Свердловской области осудили за гибель в ДТП водителя и пассажира автомобиля, который двигался по встречном направлении Об этом 27 июля сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, в феврале 2021 года он управлял машиной «Шевроле Круз», выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ 211 140». Водитель и пассажир последней погибли на месте.

Суд назначил подсудимому четыре года колонии-поселения. Кроме того, в пользу родственников погибших с него взыскано 1,5 млн рублей.