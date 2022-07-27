Омск, 27 июля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Правоохранители Омской области 27 июля обнародовали сводку о преступлениях и происшествиях, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Всего за 26 июля поступило 1093 сообщения и заявления, по результатам рассмотрения которых возбуждено 54 уголовных дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Так, сотрудники ОМВД России по Омскому району устанавливают обстоятельства несчастного случая, в результате которого погиб 34-летний омич. С родственниками он приехал отдыхать на берег Иртыша вблизи села Усть-Заостровка. Мужчина отправился купаться вместе с братом и на его глазах неожиданно стал тонуть. Со слов очевидцев, погибший плохо плавал, а река на данном участке достаточно глубокая. Тело из воды не извлечено.

На дорогах города и области за минувшие сутки произошло 55 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести. Инспекторами ДПС от управления транспортом отстранены 13 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о поисках 11-летнего Арсения Ляхова в Омске. О его пропаже правоохранителей известила мать ребёнка.

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