Владивосток, 27 июля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Приморье в шести больницах создадут выездные паллиативные бригады — медики будут оказывать медицинскую помощь пациентам на дому, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

(сс) UNMEER Медик

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Патронажные бригады будут сформированы на базе больниц Уссурийска, Арсеньева, Дальнереченска, Дальнегорска, Партизанска и Вольно-Надеждинска. Такие службы уже работают в поликлинике №6 во Владивостоке и в краевой детской клинической больнице №2.

«Бригады медиков, помимо купирования симптомов на дому, будут доставлять лекарства, медицинские изделия и оборудование пациентам, обучать родственников специфике ухода за близкими», — пояснили в минздраве региона.

Паллиативная медицинская помощь оказывается пациентам с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями или состояниями, а также в стадии, когда исчерпаны возможности медицинского лечения.

Координационный центр паллиативной медицинской помощи развернут на базе Владивостокской поликлиники №6.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край лидирует среди российских территорий по качеству и доступности обезболивания.