Донецк, , 08:46 — REGNUM Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам Ясиноватую и Петровский район Донецка. Об этом 27 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ ведут обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел Петровского район Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 08:28 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 08:30 ВСУ выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что в Херсоне Антоновскому мосту через Днепр требуется ремонт после атаки украинских формирований.