Красноярск, , 08:41 — REGNUM В Красноярске инспекторам ДПС пришлось открыть огонь, чтобы остановить пьяного нарушителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошёл в ночь на 27 июля.

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На улице Даурская правоохранители заметили автомобиль Mitsubishi Delica, водитель которого проигнорировал требование остановиться. На большой скорости он попытался скрыться в направлении деревни Кузнецово.

«После неоднократных предупреждений о применении огнестрельного оружия, инспекторы ДПС, преследуя нарушителя в лесном массиве, были вынуждены произвести несколько выстрелов по корпусу иномарки для ее остановки», — отметили в ведомстве.

В результате автомобиль был остановлен в одном из дачных массивов. За рулём, как выяснилось, находился 48-летний красноярец в состоянии алкогольного опьянения. У мужчина также не оказалось документов на автомобиль.