Биробиджан, , 08:45 — REGNUM Аппарат «MAVIC3», обладающий самыми современными характеристиками, передали в войсковую часть Еврейской автономии депутаты регионального законодательного собрания. Оборудование они приобрели по просьбе военнослужащих, участвующих в спецоперации России в защиту Донбасса, сообщил телеграм-канал законодательного органа.

Дрон Mitch Nielsen

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«Мы с коллегами в парламенте ЕАО, бывшим депутатом ЗС Сергеем Синягиным, депутатом гордумы Кириллом Девятко искренне хотели поддержать наших ребят, участвующих в спецоперации. Поэтому, когда узнали, что можем помочь им таким образом, приобрели и передали «MAVIC3». Остается только добавить: «Работайте, братья, и быстрее возвращайтесь домой!» — отметил председатель Заксобрания ЕАО Роман Бойко.

Купленный для военнослужащих дрон способен летать на дальние расстояния. Депутат Елизавета Славина подчеркнула, что аппарат принесёт неизмеримую пользу, если поможет спасти жизнь хотя бы одного бойца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье инвалиды-участники спецоперации в Донбассе, а также семьи погибших получат сертификаты на санаторно-курортное лечение. Соответствующий закон разработан по поручению губернатора Олега Кожемяко и принят единогласно в трёх чтениях депутатами Законодательного собрания 27 июля.