Москва, , 08:38 — REGNUM В Северном административном округе Москвы появится новое предприятие по изготовлению макаронных изделий. Фабрику построит Мелькомбинат №3, сообщается на портале мэра столицы.

Макароны

Площадь макаронной фабрики составит около 8,5 тыс. кв. метров. Объем инвестиций в создание предприятия оценивается в 1,5 млрд рублей. Будет создано 75 новых рабочих мест.

Фабрик ежемесячно будет выпускать более 6 тыс. тонн макаронных изделий. Сейчас Мелькомбинат №3 почти на 40% покрывает потребности Москвы в муке. На комбинате за год выпускается мука для приготовления более 150 тыс. тонн хлеба

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