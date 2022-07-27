Сан-Франциско, США, 27 июля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» сыграл вничью с мексиканской «Америкой» в товарищеском матче. Встреча прошла в Сан-Франциско (США) и завершилась со счётом 2:2.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В составе «Реала» голы забили нападающие Карим Бензема на 22-й минуте и Эден Азар, реализовавший пенальти на 54-й. У «Америки» отличились Энри Мартин (5) и Альваро Фидальго (82) с пенальти.

Ранее «Реал» проиграл в товарищеском матче «Барселоне» со счётом 0:1.

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