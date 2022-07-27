Курган, 27 июля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Курганской области запустили модернизацию детских дошкольных лагерей. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вадим Шумков.

MSchottlander1 В летнем лагере

Проработан перечень объектов для реконструкции. Реконструкции подлежат лагеря «Космос», «Зеркальный», «Красные орлы», «Салют», «Зелёный борок» и «Лесная республика», а также лицея для одаренных детей под Курганом.

«Также попросил администрацию Кургана совместно с нами заняться комплексной модернизацией лагеря им. Коли Мяготина под городом. Лагерь с именем, с хорошей историей. Нельзя его бросать или держать в «убитом» состоянии. Город его получил на баланс совсем недавно», — пояснил Вадим Шумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области Шадринский государственный педагогический университет и оздоровительный лагерь «Салют» готовы приняли детей из Луганска (ЛНР) на университетскую смену.