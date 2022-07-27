Омск, 27 июля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Омской области 27 июля известило о поисках 11-летнего Арсения Ляхова. О его пропаже правоохранителей известила мать ребёнка.

МВД Арсений Ляхов пропал в Омске

По предварительным данным, накануне около 14:00 местного времени мальчик ушел гулять с друзьями из дома на ул. Челюскинцев. Примерно в 17:00 они расстались, однако Арсений домой так и не пришёл. Родственники самостоятельно пытались найти ребенка, а в 23:30 часов обратились за помощью в полицию.

Приметы Арсения: глаза карие, короткая стрижка, рост около 146 см. Был одет в синюю футболку, черные шорты и бежевые мокасины.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Оренбургской области пропал шестилетний мальчик.

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