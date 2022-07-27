Москва, , 08:36 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 32 лесных пожара на общей площади 3194 га. Об этом 27 июля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Лесной пожар Alh-rb.ru

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26.07.2022 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 32 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 3194 га», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 103 лесных пожара на общей площади 23 328 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на утро 27 июля в Иркутской области действует одно возгорание в лесу на площади пять гектаров.