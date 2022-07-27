Чебоксары, 27 июля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Чувашии прокуратура предлагает расширить возможность оказания поддержки гражданам, пострадавшим от стихии 27 июня. Речь идёт о передаче древесины после расчистки бурелома в лесах, а также бюджетной компенсации для восстановления не только пострадавшего жилья, но и хозяйственных построек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Речь идёт об ураганном ветре, который обрушился на Чувашию 27 июня. По данным ведомства, были повреждены 160 частных жилых домов и пять крестьянско-фермерских хозяйств. Также повреждено 39 лесных участков общей площадью 352,9 гектара.

Прокурор Чувашии Андрей Фомин посетил пострадавшие районы, встретился с местными жителями и оценил ход восстановления социальных объектов. В ходе встреч подняты вопросы о безвозмездной передаче жителям древесины после расчистки бурелома и получения компенсаций из бюджета за повреждённые ураганом хозяйственные постройки.

В надзорном ведомстве по итогам анализа нормативно-правовых актов отмечают, что есть возможность использования пострадавших от урагана лесов для нужд граждан с целью восстановления жилья и построек.

Кроме того, в прокуратуре предлагают внести изменения в правила выделения средств из резервного фонда правительства в части возможности оказания финансовой помощи гражданам в связи с утратой не только жилья, но также нежилых сооружений и хозяйственных построек, предназначенных для бытовых и иных нужд.

Указанные предложения направлены в адрес главы Чувашии для их рассмотрения.

Напомним, в июле 2022 года из резервного фонда чувашского правительства выделено ещё 4240 тыс. рублей на оказание помощи жителям двух районов, ранее пострадавшим от ураганного ветра. Ранее было перечислено на оказание помощи более 12 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер с дождём обрушился на Чувашию 27 июня, в тот день один человек погиб в результате удара молнии. В эпицентре стихии оказались Комсомольский, Ибресинский и Канашский, на данных территориях ввели режим ЧС межмуниципального характера.