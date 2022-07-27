Донецк, , 08:32 — REGNUM Куйбышевский район Донецка, а также город Ясиноватая были обстреляны украинскими нацистами. Об этом 27 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Отмечается, что ВСУ дважды — в 08:05 (совпадает с мск) и в 08:17 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив по нему десять ракет из реактивных систем залпового огня «Град» и шесть снарядов калибра 152 мм соответственно.

Также уточняется, что в 08:08 киевские боевики выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что власти региона перекрыли движение по Антоновскому мосту после атаки украинских боевиков.