Москва, , 08:31 — REGNUM Аномально жаркая погода (до 40 градусов), которая установилась в ряде стран Западной Европы, России не грозит. Об этом 27 июля заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Жара Pezibear

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По его словам, аномальная жара «выклинилась на юго-восток Европы, на Балканы — Турция, Греция».

«И потом эти процессы уже закончились. Их возможное повторение будет новым процессом, который мы пока не ожидаем», — пояснил в беседе с РИА Новости метеоролог.

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Шувалов добавил, что на данный момент синоптики ждут в России не жары, а «свежий атлантический бриз». Температуру воздуха в европейской части страны понизит надвигающийся циклон, отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в ряд европейских стран накрыла аномальная жара. Так, в Испании 11 населённых пунктов продолжают находиться в состоянии тревоги из-за знойной жары, с большей интенсивностью в Андалусии и регионе Мурсия. В указанных регионах действует «красное» предупреждение («чрезвычайный риск») с температурой от +40 до +45. В Болгарии сразу в 24 из 28 областей был объявлен так называемый жёлтый уровень опасности высоких температур воздуха.

Аномально жаркая погода также наблюдается во Франции, Великобритании и на Кипре.

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