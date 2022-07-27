Херсон, 27 июля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Херсоне Антоновскому мосту через Днепр требуется ремонт после атаки украинских формирований, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

(сс) Зихварт Яровой Кирилл Стремоусов

Он рассказал об очередной атаке на мост, которую провела украинская армия.

«Попадания по Антоновскому мосту были, движение мы перекрыли, — приводит слова чиновника РИА Новости. — Будем ремонтировать».

Антоновский мост является одной из главных целей украинской артиллерии и РСЗО в последние недели. Сооружение протяженностью 1366 метров было построено в 1985 году.