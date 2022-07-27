Канберра, 27 июля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Инфляция в Австралии за второй квартал 2022 года достигла максимального показателя с 2001 года и, вероятно, продолжит ускоряться вместе с ростом цен на продукты питания и энергоносители, передает 27 июля Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Невеселый отчет об инфляции вышел накануне того дня, когда министр финансов Австралии Джим Чалмерс должен объявить о бюджетных прогнозах правительства.

«Придется пересмотреть инфляцию в сторону значительного повышения, а рост — в сторону понижения, и столкнуться со всеми вытекающими последствиями», — заявил он журналистам.

Данные Австралийского бюро статистики показали, что индекс потребительских цен во втором квартале вырос на 1,8%. Годовой показатель вырос до 6,1%, и это самый высокий показатель с 2001 года, более чем в два раза превышающий темпы роста заработной платы. Показатель базовой инфляции вырос на 1,5% за квартал, подняв годовой темп до самого высокого уровня с 2003 года — 4,9%.

Эти новости укрепили ожидания того, что на заседании 2 августа Резервный банк Австралии повысит процентную ставку в размере на 50 базисных пунктов в борьбе с инфляцией.