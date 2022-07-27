Москва, 27 июля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. С середины июня биткоин находится в коррекционном, восходящем канале, в то время как для смены глобальной картины и отмены медвежьего тренда, который начался ещё в июне, пока никаких причин нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович.

(сс) geralt Криптовалюта

«Нечто подобное наблюдалось в начале 2022 года, когда биткоин после январских минимумов в течение нескольких месяцев также находился в формате коррекции.

Тогда триггером для дальнейшего падения цены стал выход цены за пределы верхней границы в третьей точке столкновения котировок и рост до $48 тысяч. После чего биткоин направился к нижней границе, пробил её и пошёл дальше.

Сейчас происходит тоже самое: пробой верхней границы уже состоялся, когда котировки выросли до $24 тысяч, тогда как на данный момент они вернулись в канал и теперь уверенно движутся к нижней границе. Соответственно ближайшими целями являются отметки в $19,4 тыс. и $17,6 тыс.

В глобальном разрезе сохраняется отсутствует риск-аппетита и покупки доллара, в качестве защитного актива, где инвесторы хотят пересидеть неопределённость.

До тех пор пока, в США будут поднимать процентные ставки, повышая тем самым доходность трежерис и увеличивая стоимость заёмного капитала, ситуация на рынке измениться в более позитивную сторону попросту не способна», — считает эксперт.

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