Иркутск, 27 июля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. На утро 27 июля в Иркутской области действует одно возгорание в лесу на площади пять гектаров, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Сайт Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

Всего за минувшие сутки ликвидировано два лесных пожара на площади 1,2 га. Полностью локализовано три очага площади 233 га. В тушении 26 июля было задействовано 254 человека и 14 единиц наземной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 26 июля в Иркутской области действовало три возгорания в лесу на площади шесть гектаров.

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