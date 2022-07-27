Уфа, , 08:39 — REGNUM Церковь загорелась в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

Молния U.S. Air Force photo by Edward Aspera Jr

По предварительной информации, 26 июля в селе Воздвиженка Туймазинского района в результате попадания молнии загорелось здание церкви.

Отмечается, что к счастью обошлось без погибших и пострадавших.

По информации пресс-службы МЧС по региону, по тревоге были подняты 25 спасателей на девяти единицах техники. Прибыв на место происшествия пожарные зафиксировали открытое горение кровли третьего этажного бревенчатое здания церкви.

Сообщается, что вскоре пожар был локализован на площади 300 кв. метров. Пожар был полностью потушен рано утром 27 июля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 27 июля в регионе ожидаются кратковременный дождь и гроза.