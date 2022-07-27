Херсон, Украина, , 08:26 — REGNUM Власти Херсонской области перекрыли движение по Антоновскому мосту после атаки украинских боевиков, сообщил 27 июля замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Попадания (после атаки украинских войск) по Антоновскому мосту были, движение мы перекрыли. Будем ремонтировать», — сказал он РИА Новости.

Стремоусов добавил, что ВСУ наносили удары разными артиллерийскими системами, всего было выпущено более десяти ракет, большую часть из них отразила система ПВО.

Напомним, Антоновский мост соединяет город Херсон с левым берегом Днепра.

Читайте также: В обстреле моста в Херсонской области обвинили США