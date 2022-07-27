Будапешт, 27 июля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Телефонный разговор, в ходе которого обсуждались вопросы сотрудничества и взаимопомощи двух стран, а также ситуация в энергетике, провели премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич. Об этом 27 июля сообщает агентство MTI со ссылкой на пресс-секретаря главы венгерского правительства Берталана Хаваши.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Орбан

«Премьер-министр Виктор Орбан провёл телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем… В разговоре они выразили приверженность сотрудничеству между Сербией и Венгрией и подчеркнули, что две страны будут поддерживать друг друга и вместе преодолевать все трудности, ожидающие Европу в предстоящий период», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что стороны также провели обсуждение ситуации в регионе и подтвердили настрой на продолжение сотрудничества в сфере энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня стало известно, что Венгрия не поддерживает соглашение Евросоюза о сокращении потребления газа на 15%.