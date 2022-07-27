Южно-Сахалинск, , 08:26 — REGNUM На Сахалине уголовное дело завели на двух жителей посёлка Ноглики. Их подозревают в вылове сахалинского тайменя, относящегося к особо ценным видам водных биологических ресурсов, занесенного в Красную книгу России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Таймень «Экологическая вахта Сахалина»

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Следствие выяснило, что 30-летний и 33-летний мужчины при помощи резиновой лодки и сетей в районе старого причала в Ногликах поймали четыре особи тайменя.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке и Камчатке инспекторы рыбоохраны за неделю с 17 по 25 июля выявили 131 правонарушение в ходе рейдов. Были изъяты 701 кг незаконно добытой рыбы, 46 орудий лова и 23 транспортных средства.