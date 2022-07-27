Владивосток, 27 июля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В Приморье инвалиды-участники спецоперации в Донбассе и на Украине, а также семьи погибших получат сертификаты на санаторно-курортное лечение — соответствующий закон разработан по поручению губернатора Олега Кожемяко и принят единогласно в трех чтениях депутатами Законодательного собрания 27 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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«Законом предусматривается предоставление сертификата на санаторно-курортное лечение один раз в три года военнослужащим, ставшим инвалидами первой или второй группы, а также членам семьи погибших», — пояснила министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне «Казачий» в Уссурийске планируется развернуть лагерь для подготовки добровольцев к специальной военной операции в Донбассе.