Москва, 27 июля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России применили на Украине новый авиационный разведывательный комплекс на базе бомбардировщика Су-34. Об этом 27 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Александр Маркин Су-34

Собеседник агентства рассказал, что в ходе специальной военной операции России на Украине были применены новые разведывательные комплексы на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34. Они позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций систем ПВО и украинских РЛС.

Данные возможности самолётам обеспечивают новейшие подвесные универсальные контейнеры разведки, пояснил источник. Применяется оборудование оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической разведки. Полученные данные передаются наземным силам.