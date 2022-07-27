Даллас, США, 27 июля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. «Барселона» сыграла вничью с «Ювентусом» в товарищеском матче. Встреча прошла в Далласе (штат Техас, США) и завершилась со счётом 2:2.

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В составе «Барселоны» дубль оформил нападающий Усман Дембеле, отличившийся на 34-й и 40-й минутах. У «Ювентуса» два гола забил форвард Мойзе Кин (39, 52).

Ранее во время турне по США «Барселона» разгромила «Интер» из Майами со счётом 6:0 и обыграла мадридский «Реал» — 1:0.

31 июля каталонская команда встретится с «Нью-Йорк Ред Буллс», а «Ювентус» сыграет против «Реала».