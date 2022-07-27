Донецк, 27 июля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Украинские нацисты обстреляли населённый пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Доломитного со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 06:20 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено семь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов предложил расширить географию действий спецоперации России на Украине до Одессы.