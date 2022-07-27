Рабочий посёлок Жигалово, Иркутская область, , 08:17 — REGNUM В Жигаловском районе Иркутской области введён режим повышенной готовности в связи с угрозой подтопления автодорог, сообщает территориальное ГУ МЧС РФ.

Приангарье Правительство Иркутской области

Накануне на территорииданного района произошло ухудшение гидрологической обстановки: за сутки выпало более 60 мм осадков, в результате чего наблюдался подъем уровня воды в притоке реки Илга — реке Чичек, существует угроза подтопления автомобильной дороги «Знаменка — Дальняя Закора — Лукиново».

В связи с угрозой подтопления автомобильной дороги и возможного временного ограничения для транспортных средств более 10 тонн постановлением мэра Жигаловского района введён режим функционирования «Повышенная готовность».

Проведено оповещение жителей Лукиновского и Тимошинского сельских поселений, организовано круглосуточное дежурство из числа руководящего состава районной и сельских администраций, к работе привлечены старосты. В течение дня в районе автомобильной дороги наблюдалось снижение уровня воды.

По состоянию на утро 27 июля подтопленных участков нет, дорога находится в проезжем состоянии. Ведется мониторинг состояния полотна автомобильной дороги на участке «Тимошино-Байдоново».

В Жигаловский район направлена группа спасателей Пожарно-спасательной службы Иркутской области с плавсредством для несения дежурства и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. В готовности находятся специалисты дорожной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 июля, в Приангарье было передано оперативное предупреждение: в регионе ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град.

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