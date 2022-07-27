Тбилиси, , 08:17 — REGNUM Руководитель Глава Тбилисской инфекционной больницы, координатор ковид- госпиталей в Грузии Тенгиз Церцвадзе второй раз заразился коронавирусом. Об этом сообщило «Общественное телевидение», ссылаясь на пресс-службу медучреждения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным медиков, степень тяжести заболевания оценивается как средняя. 74-летнему врачу требуется лечение. У него также имеется онкозаболевание.

Стоит отметить, что впервые Церцвадзе заразился SARS-CoV-2 в ноябре 2020 года, до начала кампании по вакцинации. Тогда он перенёс болезнь в легкой форме.